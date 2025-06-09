Cerca de 6.500 tapas servidas en una nueva edición del II Festival Gastronómico de Torredembarra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La segunda edición del Festival Gastronómico de Torredembarra ha vuelto a reunir un público numeroso y una participación destacada de los establecimientos locales. Durante la tarde del sábado, en el paseo Rafael Campalans, se sirvieron 6.446 tapas, casi un 30% más que en la primera edición, y se vendieron 1.850 copas de vino serigrafiadas con bolsa. El espacio contó con la participación de 20 establecimientos de restauración, 2 foodtrucks y 2 bodegas locales, ofreciendo una amplia y variada propuesta gastronómica en formato tapa.

El Festival Gastronómico lo organiza el Ayuntamiento de Torredembarra, a través de la Concejalía de Turismo y Comercio. La concejala responsable del área, Jovita Baltasar, ha valorado muy positivamente los resultados de esta segunda edición y ha destacado que «estamos muy satisfechos de la gran respuesta obtenida. Superar las 6.000 tapas servidas y casi 2.000 copas vendidas señala que hemos consolidado el festival. La gran acogida de la primera edición, con cerca de 5.000 tapas servidas, nos animó a repetir y ampliar este festival de degustación. Es una apuesta por la gastronomía local, para dinamizar el comercio y para ofrecer una actividad de calidad para la ciudadanía y para los visitantes».

La oferta de actividades complementarias también tuvo una buena acogida: el espacio infantil Juegos Tronados reunió 109 niños y niñas, y la programación musical con MaambO Music y Lola Van DJ Truck, que congregaron a unas 600 personas de público.

Los establecimientos y bodegas participantes han sido: Pizzeria L’All Negre, De Bat a Bat, Cal Jan, Restaurant Cal Silver, El Cau de la Torre, Bar l’Estació, Ristorante Pizzeria Lina, La Ona Livorno, Restaurant Òxid, Restaurant Las Palmeras, Pepito Bravo, Toppings, Perrito, Pícolo, Sal i Sucre, Xaloquell, Restaurant 4 Latas, Restaurant 4 Makis, Chapichapi (food truck), Ristretto (food truck), La Bodega PS, el Restaurant Saona, la bodega Bon Vi y Cal Serafí.