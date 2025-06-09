Gastronomía
Cerca de 6.500 tapas servidas en una nueva edición del II Festival Gastronómico de Torredembarra
El certamen se celebró el sábado la tarde en el paseo Rafael Campalans
La segunda edición del Festival Gastronómico de Torredembarra ha vuelto a reunir un público numeroso y una participación destacada de los establecimientos locales. Durante la tarde del sábado, en el paseo Rafael Campalans, se sirvieron 6.446 tapas, casi un 30% más que en la primera edición, y se vendieron 1.850 copas de vino serigrafiadas con bolsa. El espacio contó con la participación de 20 establecimientos de restauración, 2 foodtrucks y 2 bodegas locales, ofreciendo una amplia y variada propuesta gastronómica en formato tapa.
El Festival Gastronómico lo organiza el Ayuntamiento de Torredembarra, a través de la Concejalía de Turismo y Comercio. La concejala responsable del área, Jovita Baltasar, ha valorado muy positivamente los resultados de esta segunda edición y ha destacado que «estamos muy satisfechos de la gran respuesta obtenida. Superar las 6.000 tapas servidas y casi 2.000 copas vendidas señala que hemos consolidado el festival. La gran acogida de la primera edición, con cerca de 5.000 tapas servidas, nos animó a repetir y ampliar este festival de degustación. Es una apuesta por la gastronomía local, para dinamizar el comercio y para ofrecer una actividad de calidad para la ciudadanía y para los visitantes».
La oferta de actividades complementarias también tuvo una buena acogida: el espacio infantil Juegos Tronados reunió 109 niños y niñas, y la programación musical con MaambO Music y Lola Van DJ Truck, que congregaron a unas 600 personas de público.
Los establecimientos y bodegas participantes han sido: Pizzeria L’All Negre, De Bat a Bat, Cal Jan, Restaurant Cal Silver, El Cau de la Torre, Bar l’Estació, Ristorante Pizzeria Lina, La Ona Livorno, Restaurant Òxid, Restaurant Las Palmeras, Pepito Bravo, Toppings, Perrito, Pícolo, Sal i Sucre, Xaloquell, Restaurant 4 Latas, Restaurant 4 Makis, Chapichapi (food truck), Ristretto (food truck), La Bodega PS, el Restaurant Saona, la bodega Bon Vi y Cal Serafí.