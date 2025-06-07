El periodista Àlex Gorina reivindica las humanidades y defiende que se enseñe cine a las escuelas desde el FIC-CAT

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El crítico de cine Àlex Gorina ha recibido este sábado el premio Montserrat Carulla en la gala de clausura del FIC-CAT, el Festival Internacional de Cine en Catalán en Roda de Berà. En su discurso, Gorina ha recordado las figuras que le tuvieron confianza a los inicios, a la vez que ha reivindicado la enseñanza de las humanidades en las escuelas para afrontar los extremismos.

«Enseñar humanidades es enseñar y aprender a pensar», ha afirmado justo después de recoger el galardón. La gala ha dado a conocer el palmarés, dónde entre otros, se ha premiado 'El negro tiene nombre' de Fèlix Colomer como mejor documental y 'Desayuna conmigo' de Iván Morales como mejor largometraje. El FIC-CAT ha cerrado la decimoséptima edición después de 78 proyecciones en una semana.