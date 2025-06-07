El periodista Àlex Gorina reivindica las humanidades y defiende que se enseñe cine a las escuelas desde el FIC-CAT
El crítico de cine recibe el premio Montserrat Carulla en la gala de clausura de la decimoséptima edición del festival
El crítico de cine Àlex Gorina ha recibido este sábado el premio Montserrat Carulla en la gala de clausura del FIC-CAT, el Festival Internacional de Cine en Catalán en Roda de Berà. En su discurso, Gorina ha recordado las figuras que le tuvieron confianza a los inicios, a la vez que ha reivindicado la enseñanza de las humanidades en las escuelas para afrontar los extremismos.
«Enseñar humanidades es enseñar y aprender a pensar», ha afirmado justo después de recoger el galardón. La gala ha dado a conocer el palmarés, dónde entre otros, se ha premiado 'El negro tiene nombre' de Fèlix Colomer como mejor documental y 'Desayuna conmigo' de Iván Morales como mejor largometraje. El FIC-CAT ha cerrado la decimoséptima edición después de 78 proyecciones en una semana.