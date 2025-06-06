El 'top manta' enfrenta a los ayuntamientos de Salou y Cambrils

La Guardia Civil llevó a cabo ayer la entrada y el registro de dos almacenes en Salou por un presunto delito contra la propiedad industrial e intelectual. Los registros se habrían llevado a cabo uno en la calle València y otro en la calle Sol, dos vías paralelas al paseo Miramar.

Durante la operación no se produjo ninguna detención, pero si se intervinieron tres furgonetas con una gran cantidad de ropa y complementos que serían falsificaciones. La Guardia Civil se llevó 8.336 artículos, principalmente ropa deportiva, bolsos y gorras. Todos los productos tenían etiquetas y logos de conocidas marcas comerciales y, por lo tanto, faltando el peritaje oficial, se trataría de piezas falsificadas.

Como respuesta a la intervención policial, una treintena de manteros senegaleses montaron una protesta en la zona del paseo marítimo de Salou. Estos cortaron la vía y lanzaron papeleras de la playa en medio de la calle. Los manifestantes también habrían tirado objetos contra el cordón policial, pero sin llegar a herir a nadie.

A raíz de esta situación, los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Salou activaron más de un centenar de efectivos para garantizar el orden público. La vía estuvo cortada a la circulación desde el Nàutic de Salou toda la mañana y la policía medió con los manteros para levantar la protesta.

Por suerte, la concentración se levantó sin incidentes después de que los manteros y el cuerpo policial llegaran a un acuerdo para abrir un proceso de mediación. De momento, se desconoce quién participará de esta mesa de mediación, en la que podrían participar los Servicios Sociales con el fin de buscar otro modelo de economía para los implicados en la protesta.

Salou señala a Cambrils

Desde el Ayuntamiento de Salou, el concejal de Seguridad Ciudadana, Sebastià Domínguez, señaló «la venta ambulante irregular en el municipio vecino», en referencia a Cambrils, como fuente del problema. En un comunicado, considera que Cambrils no ha tomado «soluciones efectivas» contra esta actividad. El consistorio salouense considera «imprescindible» que las administraciones superiores articulen respuestas políticas «urgentes y estructurales» contra estos hechos.

En esta línea, el concejal reiteró la voluntad de crear un Área Básica Policial (ABP) propia en Salou, como «herramienta esencial» para hacer frente a los «retos específicos de una ciudad turística que multiplica su población durante la temporada alta». Para el consistorio, esta herramienta permitiría «contar con más efectivos y garantizar una respuesta eficaz» ante problemáticas como la venta ambulante irregular.

Finalmente, el Ayuntamiento pide tomar «decisiones valientes, con contundencia y determinación» para evitar que este problema se siga «cronificando». En cualquier caso, Domínguez agradeció la tarea de mediación que permitió «resolver la situación sin incidentes destacables».

«Problema de todos»

Por su parte, el alcalde de Cambrils, Oliver Klein, lamentó las palabras de Domínguez asegurando que «nunca entraremos a opinar en las estrategias de un municipio vecino». El alcalde señala que «la venta ambulante ilegal afecta a todos, independientemente dónde se coloquen los vendedores y dónde estén los almacenes». Oliver Klein defiende la «coordinación» de los diferentes cuerpos policiales para acabar con este problema.