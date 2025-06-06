Salou descarta establecer ninguna negociación con los manteros

Un agente de los Mossos observa a los manteros concentrados en el paseo de Miramar de Salou.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha descartado establecer ninguna negociación con representantes de los manteros que venden productos falsificados, ya sea a nivel político o a través de miembros de la Policía Local. En un comunicado, el consistorio ha manifestado que "no hay nada que negociar sobre una actividad que es manifiestamente ilegal y, por lo tanto, no se prevé ningún encuentro ni tampoco la cesión de instalaciones municipales para este tipo de reuniones".

Asimismo, el ayuntamiento ha reiterado que "la venta ambulante ilegal no es un problema que se manifieste en el término municipal de Salou". Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han apuntado a ACN que tampoco abrirán ninguna vía de diálogo o negociación con el colectivo.

A raíz de la intervención de la Guardia Civil este jueves en dos espacios de Salou donde se guardaban productos falsificados, una treintena de manteros se concentraron en el paseo Miramar y cortaron el tráfico durante toda la mañana. Después de un proceso de mediación 'in situ' con la Policía Local de Salou y los Mossos d'Esquadra, abandonaron el lugar de los hechos.

Desde la Guardia Civil han indicado que la investigación continúa abierta para identificar a los responsables así como para poder detectar más puntos de almacenaje. Durante la jornada de este jueves no se hicieron detenciones.