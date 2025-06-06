Accidente en Salou con cuatro heridos leves y caos circulatorio en la C-31b

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cuatro personas han resultado heridas, en principio de carácter leve, en un accidente de tráfico que ha tenido lugar esta tarde a la salida de Salou por la carretera C-31b, en dirección a Tarragona. El accidente ha provocado importantes retenciones y ha obligado a cortar temporalmente la vía. La información ha sido adelantada por el Diari de Tarragona.

El aviso se ha recibido a las 16.13 h, cuando un vehículo ha circulado en contradirección por esta vía, impactando frontalmente con otro coche a pocos metros de la plaza Europa, una de las salidas principales del municipio.

Los servicios de emergencia han movilizado a varias patrullas de la Policía Local, unidades de los Bomberos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Tres de las personas heridas viajaban en un mismo turismo, mientras que la cuarta era la conductora del vehículo que circulaba en sentido contrario. Este último ha quedado atrapada y ha necesitado ser liberada con la ayuda de los Bomberos y atendida in situ por el SEM.

La vía ha sido completamente cortada hasta pasadas las 17.00 horas, hecho que ha generado colas y un notable caos circulatorio. La Policía Local ha redireccionado el tráfico para facilitar la salida hacia Tarragona y recuperar la normalidad.

Fuentes de los Bomberos han explicado que la conductora que ha tenido que ser excarcelada ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Reus en estado menos grave mientras que los ocupantes del otro vehículo implicado, una madre y dos hijos, han sido llevados al hospital Joan XXIII de Tarragona en estado leve.