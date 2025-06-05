Renfe habilita transporte por carretera entre PortAventura y Tarragona por obras

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Renfe habilitará transporte alternativo por carretera con autobuses por la interrupción de la circulación ferroviaria prevista entre las estaciones de Salou-PortAventura y Tarragona este domingo. Adif ejecuta obras de sustitución del enclave y de la señalización en torno a la nueva estación de Salou-PortAventura y ha programado un corte entre las seis de la mañana del domingo 8 de junio, hasta las seis de la mañana del lunes 9 de junio.

Renfe ha programado 62 circulaciones y ofrecerá más de 3.400 plazas de bus para que los usuarios de las líneas R-17 y RT-2 de Rodalies, afectados por la interrupción, puedan hacer el trayecto por carretera en ambos sentidos. El horario del servicio de autobús está coordinado con los horarios de los trenes excepto el de la última salida desde Salou-PortAventura en autobús, que será a las 21:50 horas de la noche, para garantizar el transbordo con el último tren de Tarragona a Barcelona.

Toda la información sobre estas modificaciones del servicio, así como los horarios de trenes y autobuses, se pueden consultar los expositores de las estaciones de los tramos afectados y en las webs y redes sociales de Rodalies, Renfe y Adif.