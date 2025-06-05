Quema un coche en la A-7 en Vila-seca sin causar heridos

Un vehículo ha quedado calcinado este miércoles por la mañana al A-7, a la altura de Vila-seca, después de haberse incendiado, aunque todavía se desconocen las causas. El aviso se ha recibido a las 11.12 h y hasta el lugar de los hechos hay desplazado una dotación de los Bomberos de la Generalitat.

Cuando han llegado, los bomberos han encontrado a los dos ocupantes del vehículo fuera del coche y en buen estado de salud. El fuego ha sido extinguido poco después, pero el vehículo ha quedado calcinado en el arcén de la autovía. No se han registrado heridos ni afectaciones graves al tráfico.