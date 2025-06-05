Decomisan 1.021 plantas de marihuana en un invernadero en un edificio de tres plantas de Constantí

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han decomisado 1.021 plantas de marihuana en un invernadero instalado en un edificio de tres plantas en Constantí. El desmantelamiento se ha hecho este jueves hacia las nueve de la mañana y a más del cuerpo policial catalán ha participado a la Policía Local. Aparte de las plantas, estaba el equipamiento necesario para favorecer el crecimiento del cultivo. La actuación se ha llevado a cabo después de confirmar la existencia del vivero en el inmueble, situado en la calle Major. El cultivo se concentraba en la segunda y tercera planta, mientras que en los bajos estaban todos los aparatos. Les ventanas estaban tapadas y había una cincuentena de lámparas, cuatro aparatos de aire acondicionado, 26 ventiladores, filtros y otros elementos.

Técnicos especializados han interrumpido la conexión al suministro eléctrico después de verificar que era fraudulenta y presentaba un consumo elevado. Además, los Mossos indican que el montaje eléctrico era precario y presentaba riesgo de incendio.

Aparte, el cuerpo policial catalán también explica que el edificio contaba con un sistema propio de videovigilancia con cámaras repartidas en diferentes puntos. La investigación continúa abierta.