El Pleamar Vintage Market vuelve a llenar Altafulla de moda y música

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Altafulla vivirá el próximo fin de semana del 7 y 8 de junio una nueva edición de su Pleamar Vintage Market. La edición de este 2025 será especial porque se cumple una década de esta oferta única que suma une el primer mercado de artesanía y productos vintage de la Costa Daurada con música y espectáculos.

Un año más, el Pleamar estará organizado por el Ayuntamiento de Altafulla y la Asociación Cultural Pleamar, aunque después del cambio de fechas del año pasado por culpa el mal tiempo, se ha optado por mantener el acontecimiento coincidiendo con el fin de semana de la segunda Pascua.

El Pleamar Vintage Market volverá centrarse en el Parque de Voramar y en los espacios complementarios de las propuestas musicales, como la plaza Consolat de Mar.

Entre las actuaciones de esta décima edición hay que destacar el concierto de Doctor Explosion, el sábado a las 19.45h (entrada libre). Durante el fin de semana también actuarán Los Turbios, Robot Emilio o Boozan Duke Quartet, así como DJs como Mar Mabel o Vinilos Implicados. Además de la música y el mercado, este año también se añade a la oferta del Pleamar el festival de teatro El Faustina, con payasos cuentacuentos o un peculiar equipo de detectives.