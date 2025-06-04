Encuentran en Tarragona el cuerpo sin vida de Maria Ángeles, la vecina desaparecida de Torredembarra

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Maria Ángeles, la vecina de Torredembarra desaparecida desde el martes pasado, ha sido localizada este martes por la tarde sin vida en Tarragona. Una persona que paseaba por la zona del skate park del parc Francolí alertó a los Mossos d'Esquadra hacia las 19.30 horas al hacer el hallazgo. Según confirman las fuentes policiales, el cuerpo de la mujer de 61 años estaba apoyado sobre unos matorrales debajo del puente de la autovía.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas con el fin de proceder a su identificación y hacer los trámites judiciales pertinentes. La mujer, en el momento del hallazgo, iba indocumentada. Una vez confirmada la identidad, la policía autonómica comunicó la noticia a la familia. Se desconoce cómo llegó la mujer de Torredembarra hasta Tarragona.

Maria Ángeles desapareció el martes 27 de mayo en Torredembarra y desde entonces su familia y los Mossos d'Esquadra difundieron su imagen para pedir ayuda para localizarla. Desgraciadamente, su cuerpo sin vida fue localizado ayer tarde.