Detenidos en Torredembarra cuatro individuos para robar a vehículos en la AP-7

La Policía Local de Torredembarra ha colaborado con los Mossos d'Esquadra en la detención de cuatro hombres por varios robos a interior de vehículos en la AP-7, este lunes 2 de junio, después de recibir la alerta de un ciudadano que circulaba por la autopista.

Hacia las dos menos cuarto del mediodía, un conductor vio dos vehículos parados en la zona de emergencia de la AP-7 y como un hombre se escondía, abría la puerta de un vehículo y se llevaba una mochila, para después marcharse rápidamente en otro vehículo. Este ciudadano siguió el vehículo mientras informaba telefónicamente a la Policía Local de Torredembarra de su ubicación en tiempo real.

Gracias al aviso, el vehículo sospechoso fue localizado en el aparcamiento de Mañé i Flaquer, donde las patrullas de la Policía Local lo interceptaron y acto seguido identificaron a los ocupantes. En el cacheo del vehículo, los agentes localizaron varias mochilas y objetos de valor presuntamente sustraídos a terceras personas.

Ante estos indicios, se dio aviso a los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Torredembarra, que se hicieron cargo de las gestiones y la detención de los cuatro hombres, con domicilio en l'Hospitalet de Llobregat.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, los detenidos formarían parte de un grupo organizado dedicado a los hurtos y robos en la autopista. Conocidos en el argot policial como «pisteros» utilizan métodos de descuido y de engaño a sus víctimas para apropiarse de objetos de valor del interior de los vehículos y huir rápidamente utilizando esta vía.

Policía Local y Mossos d'Esquadra agradecen la colaboración ciudadana, clave para hacer posible esta intervención con éxito, y recuerda la importancia de comunicar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.