Torredembarra reforzará la recogida de residuos y limpieza viaria para afrontar la temporada de verano

Del 1 de junio al 30 de septiembre, el Ayuntamiento de Torredembarra, a través de la Concejalía de Residuos y Limpieza Viaria, pone en marcha un dispositivo especial de refuerzo de los servicios de recogida de residuos y de limpieza viaria para hacer frente al aumento significativo de población y de actividad que vive el municipio durante los meses de verano. Esta actuación tiene como objetivo garantizar una Torredembarra limpia, arreglada y sostenible.

Entre los principales cambios y mejoras que se aplicarán durante este periodo está el incremento del personal de limpieza viaria, con 10 operarios diarios de lunes a sábado y 4 los domingos. También se incorporarán nuevos vehículos para reforzar la recogida de papeleras, especialmente en la fachada marítima y en los accesos a las playas.

Además, la recogida puerta a puerta de fracción orgánica se hará cada día, incluidos los festivos. También se reforzará el servicio comercial, con recogida de vidrio tres veces por semana (martes, jueves y sábados) y un servicio extra de recogida de cartón y envases en las zonas de Baix a Mar y los Munts, los domingos, de 10 a 11 h.

Finalmente, durante el mes de junio se hará una campaña intensiva de limpieza de contenedores comerciales, con previsión de repetirla en septiembre en el puntos de mayor uso o con más incidencias.

El concejal de Residuos y Limpieza Viaria, Raúl García, ha destacado que «este periodo requiere un esfuerzo adicional por parte de todos los servicios, pero también una actitud responsable por parte de todo el mundo». Ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para el buen funcionamiento del sistema, especialmente en las zonas con más presión turística.

Finalmente, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad compartida de la ciudadanía y del tejido comercial para mantener Torredembarra limpia y cívica, especialmente en periodos de máxima afluencia. Cualquier incidencia (como desperfectos, desbordamientos o suciedad) se puede comunicar mediante la aplicación Viu La Torre o enviando un correo a residus.neteja@torredembarra.cat.