La Pobla de Mafumet pone en marcha el próximo día 5 los actos de la Fiesta Mayor de Sant Joan

El Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet ya ha definido el programa de actos de la Fiesta Mayor de Sant Joan, que este año se alargará del 5 al 24 de junio, con un total de 44 propuestas de ocio. Todo empezará este próximo jueves (17.30 h) en la Biblioteca municipal, con una nueva sesión de la Hora del Cuento. En esta ocasión, Sensedrama conducirá Contes i mites irlandesos i celtes.

Dos días después, el protagonismo será para las personas mayores del municipio, que celebrará la tradicional comida de hermandad (Pabellón, 14 h) en un acto que también servirá para homenajear a aquellos matrimonios que, este año, celebran sus bodas de oro. La actividad festiva proseguirá por la tarde, con la gala y posterior exposición con motivo del 40.º aniversario del Club Patí, una de las entidades históricas del municipio.

Ya a la noche (22 h), la Pobla se iluminará al ritmo del Baile de diablos Els 7 Pecats Capitals, organizadores y protagonistas de un correfuego que también contará con la participación y la pólvora del Baile de diablos de Bellvei, el Baile de Diablos de la Ràpita del Penedès y las Diablesas de la Geltrú. Al llegar al final del recorrido, todos los grupos participantes ofrecerán una encendida conjunta con grandes lucimientos finales.

El domingo y para cerrar esta primera semana de actividad previa, la Bicicletada popular (10 h) reunirá a pequeños y mayores en una propuesta que combina el componente deportivo y saludable con el elemento social y festivo, mientras que por la tarde el protagonismo será de nuevo para el Club Patí y el festival de patinaje Un viatge en el temps (18.30 h, Pabellón), con el cual redondeará las celebraciones por su 40.º aniversario. Por la noche (19 h), Albert Mañosa interpretará piezas de autores tan destacados como Bach, Buxtehude, Mendelssohn, Mompou o Reger, en un concierto enmarcado en el 12.º ciclo de conciertos de órgano en la parroquia de Sant Joan Baptista.

Los actos previos de la Fiesta Mayor se verán completados el 12 de junio, con el taller Fes el teu llibre (17.30 h, Biblioteca), dentro de la programación de la Hora del conte; y el festival de fin de curso de la escuela y posterior cena.

El grueso de los actos incluidos en el programa festivo son de acceso libre y gratuito, con la única excepción de la obra teatral La niña bonita, del humorista Peyu. Este actuará en la Pobla el 24 de junio (20 h, Casal Cultural) en el último día de actividad festiva.

Otros nombres destacados que protagonizarán la Fiesta Mayor pobletana son el economista y consultor Emilio Duró, quien será el encargado de abrir el programa de actos con la conferencia Diferenciar allò important d’allò secundari en el marco del acto de la Arrencada (13 de junio, 19 h, Casal Cultural).

El día siguiente, 14 de junio, será el turno para la acrobacia, el humor y el riesgo, de la mano de Wilbur. El popular acróbata llegará a la Pobla con el espectáculo Piensa en Wilbur (18 h, Casal Cultural).

A partir de las 22.30 h dará inicio el concierto de Fiesta Mayor. Este estará protagonizado por los Catarres.