Equipamientos
La Piscina Municipal de Constantí abrirá puertas a partir del 21 de junio
La temporada se alargará hasta el 14 de septiembre
El sábado 21 de junio se iniciará la temporada de verano en la Piscina Municipal de Constantí. Desde esta semana ya se pueden adquirir los abonos y hacer las inscripciones para los cursos de natación. Hasta el 14 de septiembre, la piscina estará abierta cada día de lunes a domingo de 12 a 20 horas.
Con el fin de acceder a la piscina se puede adquirir el pase para toda la temporada de verano para niños, adultos y pensionistas (mayores de 65 años pensionistas), el pase de temporada familiar; o bien entradas puntuales (1 día). Como ya es habitual, se mantiene la posibilidad de adquirir entradas para un solo día, abonos semanales, o bien para 10 días. Los menores de 4 años tendrán acceso gratuito, siempre acompañados de un adulto. Las entradas de 1 día, 1 semana y el abono de 10 días se pueden adquirir en la recepción de la piscina.
Con respecto a la documentación para solicitar el pase de temporada se tiene que entregar al Pabellón Polideportivo municipal en horario del lunes al viernes de 10 a 20 horas. Se mantiene la bonificación de los precios para los socios y socias del gimnasio del Pabellón Polideportivo, que esten en activo. La fecha límite para tramitar los pases es el 30 de julio.
Por otra parte, durante los meses de julio y agosto se ofrecerán los habituales cursos de natación: del 7 de julio al 29 de agosto. Los cursos que se podrán realizar este año son de familiarización (para quien no sepa flotar ni nadar); de iniciación (si sabe flotar y se quiere empezar a nadar); de perfeccionamiento (para mejorar la técnica de natación); y natación para adultos (para mayores de 18 años). Además, se ofrece la posibilidad de hacer los cursos por quincenas (20 y 24 euros) o bien durante el mes entero (40 y 48 euros euros).