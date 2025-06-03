La Piscina Municipal de Constantí abrirá puertas a partir del 21 de junio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El sábado 21 de junio se iniciará la temporada de verano en la Piscina Municipal de Constantí. Desde esta semana ya se pueden adquirir los abonos y hacer las inscripciones para los cursos de natación. Hasta el 14 de septiembre, la piscina estará abierta cada día de lunes a domingo de 12 a 20 horas.

Con el fin de acceder a la piscina se puede adquirir el pase para toda la temporada de verano para niños, adultos y pensionistas (mayores de 65 años pensionistas), el pase de temporada familiar; o bien entradas puntuales (1 día). Como ya es habitual, se mantiene la posibilidad de adquirir entradas para un solo día, abonos semanales, o bien para 10 días. Los menores de 4 años tendrán acceso gratuito, siempre acompañados de un adulto. Las entradas de 1 día, 1 semana y el abono de 10 días se pueden adquirir en la recepción de la piscina.

Con respecto a la documentación para solicitar el pase de temporada se tiene que entregar al Pabellón Polideportivo municipal en horario del lunes al viernes de 10 a 20 horas. Se mantiene la bonificación de los precios para los socios y socias del gimnasio del Pabellón Polideportivo, que esten en activo. La fecha límite para tramitar los pases es el 30 de julio.

Por otra parte, durante los meses de julio y agosto se ofrecerán los habituales cursos de natación: del 7 de julio al 29 de agosto. Los cursos que se podrán realizar este año son de familiarización (para quien no sepa flotar ni nadar); de iniciación (si sabe flotar y se quiere empezar a nadar); de perfeccionamiento (para mejorar la técnica de natación); y natación para adultos (para mayores de 18 años). Además, se ofrece la posibilidad de hacer los cursos por quincenas (20 y 24 euros) o bien durante el mes entero (40 y 48 euros euros).