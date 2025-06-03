Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Nicolás Barnes es el nuevo director de la prisión de Mas d'Enric del Catllar, según han confirmado fuentes del Departamento de Justicia a la ACN. El nombramiento se hizo efectivo este lunes después de superar el proceso de candidaturas. Durante diecinueve años, Barnés ha ocupado varios cargos dentro de la administración de la Generalitat. El último de ellos, el de subdirector de Tratamiento en el Centro Penitenciario de Jóvenes (desde marzo de 2024). También ha hecho de docente en el Máster Internacional de Terapia Psicomotriz de la Universidad Rovira iy Virgili (URV). Además, es licenciado y doctorado en Psicología. El nuevo responsable del centro penitenciario ha sustituido a Jordi Pons, el cual asumió el cargo de director de Barians 1 hace dos semanas.

El nuevo director del centro penitenciario de Mas d'Enric ocupó el cargo de psicólogo a la Unidad de Programas de Intervención Especializada - Dirección General de Asuntos Penitenciarios desde marzo de 2021 hasta marzo de 2024. Durante cuatro años, del 2017 en el 2021, ejerció de psicólogo penitenciario y también de psicólogo forense del 2006 en el 2017 del Equipo de Asesoramiento Técnico Penal del Departamento de Justicia y Calidad Democrática.

Entre otros trabajos, ha impartido clases al Máster Internacional de Terapia Psicomotora de la URV, haciendo de docente desde el año 2002 hasta el 2016, así como de la asignatura de prevención del Crimen y Programas de Rehabilitación en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).

Con respecto a los estudios, cursó la licenciatura de Psicología (1994 - 1998) en la URV y se doctoró en esta materia por la Universidad de Barcelona (2019). Al mismo tiempo, está diplomado en Estudios Avanzados, Antropología Social y Cultural (2000 - 2003) y cursó una beca de investigación, antropología y psicología en École des Hautes Études Sciences Sociales en París (2002 - 2002).