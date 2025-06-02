Torredembarra solicita a Educació ampliar las plazas de I1 de las guarderías municipales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una vez finalizado el periodo de preinscripción a los jardines de infancia municipales, el Ayuntamiento de Torredembarra ha registrado un total de 101 solicitudes para el curso 2025-2026. La oferta actual de plazas permite absorber buena parte de la demanda, pero el nivel de I1 (niños nacidos el año 2023) presenta un exceso de solicitudes que podría dejar una veintena de familias sin plaza. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya la ampliación de la oferta de plazas en I1, abriendo un nuevo grupo.

Para el nivel de I2 (nacidos en 2023) se han presentado 43 solicitudes, por lo que todas las familias empadronadas en el municipio tienen plaza asegurada. Las dos solicitudes que no acceden corresponden a familias de fuera del municipio. Habrá que hacer desempate para la asignación de centro entre las opciones marcadas como primera preferencia.

Mientras que para I1 (nacido en 2024) hay 52 solicitudes para un total de 32 plazas. De estas, 16 niños tienen plaza garantizada. Las 19 solicitudes siguientes tienen la misma puntuación (75 puntos), por lo que habrá que hacer un sorteo por determinar la asignación de las plazas restantes. Eso deja provisionalmente a 20 niños sin plaza en este nivel. Para I0 (nacido en 2025) hay 6 solicitudes y todas tienen plaza asignada.

Según explica el concejal de Educación, José García, «se trata de garantizar el máximo acceso a las guarderías municipales. En caso de que la respuesta de la Generalitat sea positiva, hará falta revisar y actualizar esta lista para incorporar los cambios e informar a las familias».

El otorgamiento de un nuevo grupo de I1 comportaría una reestructuración de espacios, de manera que el grupo de I0 previsto en la Guardería Municipal el Cirerer pasaría a los Gegants de la Torre.