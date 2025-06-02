Salou es reconocido como el 5.º municipio turístico español más relevante

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou ha sido reconocido como el quinto municipio más relevante de España en materia turística y de contribución social, según el último Atlas de Contribución Municipal del Turismo en España 2024, elaborado por la alianza empresarial Exceltur. El estudio ha analizado un centenar de destinos del estado y sitúa Salou entre los principales motores del sector, tanto por el peso económico como por el impacto sobre el territorio y la ciudadanía.

El municipio lidera el ranking estatal en especialización turística relativa, con un 77,2%, un dato que refleja el grado de implicación y dependencia de Salou hacia el turismo y que supera ampliamente la media estatal. Este porcentaje confirma el papel estratégico del municipio dentro del sistema turístico español.

Salou destaca especialmente por su modelo turístico territorial y por el volumen de plazas de alojamiento, con un total de 66.659, así como por los 6.383 puestos de trabajo vinculados directamente al sector turístico. Sólo es superado en el ranking por Madrid, Barcelona, Benidorm y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Este posicionamiento refuerza el liderazgo de Salou como capital turística del litoral catalán y como destino referente en turismo familiar, sostenible e innovador. La estrategia del Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Turismo se basa en la calidad de la oferta, la diversificación del producto, la mejora continua del espacio público, la promoción internacional y la apuesta por la desestacionalización.

En la demarcación de Tarragona, otros municipios como Cambrils, La Pineda, Calafell, El Vendrell o l'metlla de Mar también aparecen en el listado, hecho que pone de manifiesto la fortaleza de la Costa Daurada dentro del conjunto del Estado.

El alcalde de Salou y presidente del Patronato Municipal de Turismo, Pere Granados, ha valorado muy positivamente el reconocimiento obtenido por la ciudad. Según ha expresado, «este ranking consolida Salou como una destinación turística de primer nivel y afianza nuestro compromiso con un modelo de desarrollo inteligente, sostenible y centrado en las personas y la sociedad».