Ercros alerta de que repartir dividendos pondría en riesgo su viabilidad financiera

El consejo de administración de Ercros ha advertido que si se da el visto bueno a repartir dividendos en la próxima junta de accionistas prevista para el 27 de junio se comprometerá «seriamente» la situación financiera de la compañía.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa sostiene que si prospera la petición, supondría «el incumplimiento» de las obligaciones recogidas en los contratos de financiación, en particular, las de «no distribuir dividendos si la sociedad entra en pérdidas».

Ercros perdió 11,7 millones el año pasado. La petición del consejo es porque un grupo de accionistas, que representan el 3,9%, pretenden votar a favor del punto 8 del orden del día, que contiene un reparto de 0,096 euros brutos por título.