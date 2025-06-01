La 17.ª edición del FIC-CAT pone la alfombra roja en el cine en catalán con una treintena de estrenos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cine en Catalán (FIC-CAT) pone la alfombra roja en el cine en catalán en la gala inaugural de la 17.ª edición celebrada en Roda de Berà. Este año la programación cuenta con unas ochenta de producciones que tratan sobre la educación, una treintena de las cuales son estrenos. El festival coge el pulso al sector cinematográfico catalán, a la vez que remarca la capacidad de las producciones de tratar cualquier género. «Defendemos que se puede hacer cine en catalán en todos los géneros, el festival puede ser una gran ventana por todos ellos», ha apuntado Toni Pinel, codirector del FIC-CAT. El Teatro Casino de Roda de Berà ha proyectado este sábado el primero de los filmes del programa, 'La invasión de los bárbaros’ de Vicent Monsonís.

El olvido y las cicatrices de guerra marcan la temática del filme inaugural 'La invasión de los bárbaros' de Vicent Monsonís, que se ha proyectado por primera vez en el Teatro del Casino Municipal de Roda de Berà este sábado por la noche en una sala llena hasta los topes.

Es uno de los 28 estrenos en catalán que conforman el programa de este año del FIC-CAT, que se completa con 78 producciones en la sección oficial. Otros estrenos destacados de este año Son 'Ferides', un trabajo de final de curso de estudiantes de SAE Barcelona o los documentales 'Jordi Mir. Pompeufabrant Catalunya' de Josep Alcover, 'Rosa Sensat. Per una escola plena de vida', de Eduard Miguel Costal y 'Arcadi', de David Serrano Blanquer, el cual habla sobre el fotógrafo y cineasta catalán Arcadi Gili.

El festival todavía la decimoséptima edición reivindicando que cualquier historia cinematográfica, sea del género que sea, se puede explicar en catalán. «El año pasado parecía que costaba la comedia, pero después de Casa en Flames, este año hemos recibido dos comedias de ficción. Parece que la comedia la tenemos encaminada, pero nos falta género fantástico, ciencia-ficción, terror... todavía hay asignaturas pendientes», ha expresado a la ACN la co-directora Cris Gambín.

A punto de cumplir la mayoría de edad, los organizadores del festival señalan que con los años han notado un cambio de paradigma hacia las producciones cinematográficas en catalán, un efecto que se refuerza después de éxitos como 'Alcarràs', 'El 47' o 'Wolfgang'. «El público está normalizando cada vez más ver cine en catalán porque las historias en esta lengua tienen sentido que se expliquen en catalán», ha afirmado Toni Pinel, co-director del FIC-CAT.

La educación como eje temático

La educación se convierte este año en el eje central del FIC-CAT, no sólo con respecto a las propuestas que se proyectarán, sino también en iniciativas impulsadas desde el festival. Así, se prevé que en otoño esté disponible una nueva plataforma de contenidos educativos en lengua catalana para las aulas de primaria y secundaria, con una base propia de cortometrajes en catalán que han pasado por el certamen a lo largo de sus ediciones. Para hacerlo accesible a clase, cada pieza incluirá un dosier elaborado por el profesorado que ha participado en el IV Foro 'Cine y educación'. «Hay una gran salud de cortometrajes en lengua catalana y le queremos dar salida», ha señalado Gambín.

Después de la gala inaugural de este sábado, Roda de Berà se convierte en punto de encuentro para profesionales y amantes del séptimo arte con la proyección de seis largometrajes, seis documentales, quince cortos y una veintena de videoclips. El festival se despedirá con la entrega de la cuarta edición del premio Montserrat Carulla, que se otorgará al crítico de cine Àlex Gorina como reconocimiento de su trayectoria destacada en la difusión del cine en catalán a los medios de comunicación.