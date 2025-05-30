Salou estudia implementar su primera zona verde en torno a Cap Salou

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Salou están analizando la implementación de nuevas zonas reguladas en el municipio. De hecho, el consistorio ya ha anunciado que este 2025 se añadirán 1.315 nuevas plazas de zona azul en los ámbitos turísticos como Cap Salou, los alrededores de Carles Buïgas o la calle Nord. El concejal de movilidad, Sebastià Domínguez, recuerda que esta medida sirve para «garantizar la rotación de vehículos y el aparcamiento en las zonas de máxima concentración».

De cara al futuro, el Ayuntamiento también estudia la implantación de la primera zona verde del consistorio en Cap Salou, un área que el consistorio considera «prioritaria». Eso sí, desde el Ayuntamiento remarcan que esta iniciativa «no está prevista para los próximos meses».

Tanto la futura zona verde como las zonas azules previstas tendrán ventajas para los residentes que abonen el impuesto de circulación en el municipio, estos podrán aparcar de manera gratuita durante la primera hora y con un coste de solo cinco céntimos durante la segunda. No obstante, hay que recordar que en las zonas verdes no está permitido el aparcamiento más allá de las 72 horas consecutivas.

En cualquier caso, Domínguez recuerda que esta zona persigue «proteger al residente». Aunque no se han dado detalles sobre su funcionamiento en Salou, la zona verde permite establecer tarifas de larga duración para residentes.

La nueva zona azul

La creación de 1.315 plazas de zona azul harán que el municipio llegue hasta los 1.948 aparcamientos de este tipo. Esta iniciativa se ha tomado siguiendo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que sigue en fase de seguimiento y revisión. Paralelamente, el consistorio puso en marcha el año pasado la compra de 140 parquímetros que esperan poder recibir este verano.

Estos permitirán pago con tarjeta y dispositivos móviles. Estos servirán para renovar algunos aparatos viejos y dar servicio a las nuevas plazas. Desde el consistorio recuerdan que estos aparcamientos «se concentran en ámbitos turísticos y comerciales, donde la rotación es imprescindible para garantizar la accesibilidad, la dinamización económica y una movilidad urbana fluida».