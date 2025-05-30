Buscan a una mujer de 61 años desaparecida el martes pasado en Torredembarra

Los Mossos d'Esquadra han difundido un llamamiento a la colaboración ciudadana para localizar a Maria Ángeles, una mujer de 61 años que desapareció el martes 27 de mayo a Torredembarra.

Según ha informado el cuerpo policial a través de las redes sociales, Maria Ángeles hace aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene una complexión delgada y podría ir vestida con la misma camiseta rosa que aparece a la fotografía difundida por las autoridades. También lleva gafas negras con un cordón para evitar que le caigan.

Los Mossos piden a cualquier persona que pueda tener información sobre su paradero que contacte con el 112 o con la comisaría más próxima. La colaboración ciudadana es clave para ayudar a encontrarla el más bien posible.