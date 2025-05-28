Tranquilidad intramuros y dudas metropolitanas

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Pere Segura llega a la mitad del mandato con proyectos de gran envergadura en ejecución que contribuirán a la transformación del municipio

El 28 de mayo de 2023, Segura revalidó la alcaldía con mayoría absoluta. Con su victoria, se ha convertido el hombre fuerte de Junts con el alcadia más importante del Camp de Tarragona. Desde entonces la tranquilidad ha gobernado en la casa consistorial y el alcalde se ha propuesto un mandato de transformación. Sin embargo, ha cogido protagonismo después de anunciar el abandono del grupo impulsor del Área Metropolitana a causa de la postura de Tarragona sobre la ubicación de la estación intermodal.

Los problemas para Segura han surgido por haber que lidiar con otras administraciones para conseguir financiación para los proyectos de gran envergadura. Como es el caso del TramCamp, la mejora de la estación de tren urbana o la intermodal.

Con respecto al tranvía, el Departamento de Territorio ya ha licitado el tramo entre Vila-seca- Cambrils y se prevé que la Generalitat aporte más dinero para su integración urbana. Por otra parte, consistorio, Generalitat y el Ministerio de Transportes, a través de Adif, trabajan en un macroproyecto para mejorar el entorno de la estación de tren urbana.

La polémica más destacada para Pere Segura ha estado a raíz de la ubicación de la estación intermodal. El hecho de que el Ayuntamiento de Tarragona hubiera presentado un proyecto para ubicarla en el Horta Gran provocó que el consistorio villa-secano abandonara el grupo impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona y todo esté ‘standby’. Aunque en un principio había consenso territorial en la ubicación de la nueva estación de alta velocidad, el posicionamiento de Tarragona ha hecho tambalearse la política del Camp de Tarragona.

Por otra parte, la implantación del macrocomplejo de ocio y juego Hard Rock también se encuentra en suspense. Después de los cambios en la fiscalidad, los futuros inversores todavía no se han pronunciado si el proyecto sale adelante. Sin embargo, hace falta tener en cuenta que el Plan Director Urbanístico (PDU), necesario para que prospere el proyecto, continúa sin aprobación.

Proyectos en marcha

Actualmente, ya se han iniciado las obras en el paseo marítimo de la Pineda que cuentan con una inversión de 8,5 MEUR por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de los fondos Next Generation. El otro proyecto ambicioso, pero esta vez financiada por el Puerto de Tarragona, es el de la recuperación de los Prats d'Albinyana con 2,3 MEUR. Así como la renaturalización de los espacios costeros de la playa del Pinar, la mejora de los accesos a la ZAL o el futuro contradigo de los Prats.

Otra de las actuaciones ya en marcha son las obras de renovación del Estadio Municipal que cuentan con una partida municipal de 5 MEUR para las dos fases iniciales. Además, el nuevo Plan de Actuación Municipal (PAM) incluye la creación de 5 nuevos pipi-canes, la redacción de un nuevo Plan de Ordenación Urbana (POUM), nuevos equipamientos deportivos, el proyecto que tiene que sustituir el Aquopolis y Pacha y la creación del Centro Experiencial i d'Interpretació «Cal·lípolis» con una inversión superior a los 8 MEUR.

Durante los dos años de mandato se ha creado un ‘pump track’ en el parque de la Torre d'en Dolça, se ha puesto en marcha un nuevo sistema de contenedores móviles en el casco antiguo, se han hecho cambios en el ámbito de los servicios sociales, se ha apostado por una programación cultural fuerte y se ha creado un convenio de colaboración con el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Finalmente, una medida que se implantará pronto será la conversión de todo el aparcamiento público de la Pineda en zona de pago.