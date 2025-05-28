Mayoría y posición para desbloquear grandes proyectos

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou llega a la mitad del mandato con dos claros sacados diferenciados, la mayoría consolidada y firme dentro del consistorio y una marcada posición en las cuestiones territoriales. Pere Granados fue reelegido alcalde después de ganar las elecciones con Sumem per Salou -PSC y de conseguir el apoyo de ERC, quien quedó dentro del gobierno.

Un año después, la mayoría matemática se amplió todavía más con la incorporación de los dos concejales de Sempre Salou en el gobierno municipal. Así, el ejecutivo de Granados ha podido actuar cómodamente con catorce concejales, el doble que la oposición formada por el PP, VOX y USAP.

Esta comodidad ha permitido desbloquear algunos de los grandes proyectos del municipio, como las obras de transformación de la Avenida Carles Buïgas, que a pesar de haber sufrido un retraso, han llegado a tiempo para la temporada vacacional de este 2025.

En materias pendientes queda la construcción de un aparcamiento al final de esta calle con el fin de dar respuesta a su cambio. El proyecto ha contado con partidas presupuestarias estos dos años de mandato, pero este se ha quedado atascado a la Generalitat, ya que está pendiente de un informe que tiene que remitir la Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona.

Otras iniciativas relevantes que han avanzado durante estos dos años son el nuevo camino de Ronda y la canalización del barranco de Barenys.

Los dos proyectos ya cuentan con la confirmación de sus tramos finales. Por una parte el Ministerio de Transición Ecológica aprobó la construcción de una pasarela de madera que conectará la cala Morisca con el Mollet del Far. Por otra parte, el ACA ya ha confirmado que reanudará las obras para finalizar el arreglo a cielo abierto del barranco de Barenys.

De puertas sería, el ejecutivo de Granados ha tenido mucho a decir durante estos dos años. Uno de los casos más chalados fue la oposición al trazado del Tranvía del Camp de Tarragona. El Ayuntamiento presentó alegaciones al considerar que podía implicar barreras arquitectónicas.

Granados salió victorioso de la pugna, ya que la Generalitat dio respuesta a las alegaciones y se aprobó la financiación de quince millones por el Eje Cívico, vinculado a la urbanización del tranvía.

Así, Granados garantizaba uno de los grandes proyectos del municipio durante los últimos años y también una de las propuestas electorales más contundentes. El Eje Cívico implicará una avenida de más de dos kilómetros con carriles bici, zonas de paseo y áreas verdes además de una importante dotación de viviendas de protección oficial. La construcción de este se hará en paralelo a la del tranvía, prevista para empezar este mismo verano.

También en el capítulo de movilidad, Granados marcó su posicionamiento dentro de la estación intermodal. En plena disputa entre Tarragona y Vila-seca por la ubicación de este equipamiento, Granados abrió una ‘tercera vía’ pidiendo recuperar el proyecto de la estación central en el Aeropuerto de Reus. Quien sabe si también podrá salir ganador en esta propuesta.

En el ámbito turístico y social, el municipio también ha marcado hitos importantes durante estos dos años como la capitalidad de la cultura catalana, un nuevo calendario gastronómico o la nueva versión del Festiuet, que promete posicionar, como uno de los acontecimientos musicales más destacados de la Costa Daurada.