Imagen de un agente de la GC con el detenido en el piso de este en La Canonja.Cedida

Un hombre de 43 años y nacionalidad noruega ha sido detenido en la localidad de La Canonja en una operación conjunta entre la Guardia Civil española y la Guardia Nacional de Noruega. Estaba reclamado por una requisitoria internacional emitida por la Fiscalía de Noruega, que lo imputa por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y receptación.

Según la investigación de las autoridades noruegas, el arrestado habría canalizado más de 6,3 millones de euros provenientes del narcotráfico en sólo cuatro meses. Formaba parte de una organización criminal que operaba principalmente a los países nórdicos y que introducía drogas de manera activa en la región.

Después de la detención de varios miembros clave de la red, especialmente los encargados del transporte y la custodia de la droga, el detenido se trasladó a España con la intención de seguir coordinando las actividades desde el territorio y evitar la detección policial. En La Canonja, llevaba una vida aparentemente discreta y había cambiado de domicilio varias veces para dificultar su rastro.

La investigación se inició a raíz de un aviso de la policía noruega, que alertaba que el sospechoso podría estar oculto a la provincia de Tarragona. Los agentes del grupo de Policía Judicial de Salou, en colaboración con la Unidad Técnica de Policía Judicial e investigadores noruegos, llevaron a cabo una investigación exhaustiva que culminó con su localización.

El 5 de marzo, se llevó a cabo la operación NORTAR-HUBRIS, que incluyó la entrada y registro en el domicilio del sospechoso. Durante la actuación, se intervinieron teléfonos, equipos informáticos y numerosos objetos de gran valor –como bolsas de lujo y relojes– adquiridos presuntamente con dinero procedente del narcotráfico. Su pareja sentimental también fue investigada por un posible delito de blanqueo de capitales.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que tramitó la extradición en Noruega. La petición fue aprobada el pasado 23 de abril, y una vez en su país, el juez competente decretó el ingreso en la prisión.

Imagen de la operación NORTAR-HUBRIS.Guardia Civil

