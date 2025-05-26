El sector turístico de Salou reclama a Salvador Illa celeridad para desencallar el proyecto de Hard Rock

Terrenos donde se tendría que construir el Hard Rock con PortAventura en el fondo.ACN

El sector turístico de Salou (Tarragonès) ha enviado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, un manifiesto en el cual reclama celeridad al Gobierno para aprobar el plan director urbanístico del Centro Recreativo y Turístico (CRT) y «desencallar» el Hard Rock Entertainment World.

Según han explicado a EFE desde el consistorio, el Consejo de Marca del Patronato Municipal de Turismo de Salou, presidido por el alcalde, Pere Granados, e integrado por representantes de entidades económicas locales (operadores turísticos, alojamientos o comercios) ha aprobado un documento, por unanimidad, para dar apoyo a la implantación de Hard Rock.

Considera que el proyecto «es una oportunidad única por la desestacionalización del turismo, la diversificación de la oferta y la creación de puestos de trabajo».

El manifiesto dicho que el proyecto cuenta con el apoyo «mayoritario» de instituciones y emprendidas, porque «contiene una innegable consideración de interés general».

No obstante, añade, su desarrollo está sufriendo «obstáculos derivados de posicionamientos políticos y criterios rígidos que no favorecen una reflexión responsable, razonada y fundamentada para llegar al consenso necesario».

El Consejo de Marca de Salou ha trasladado este documento en Illa, a las Consellerias de Economía y Finanzas y Empresa y Trabajo y en los grupos políticos del Parlament de Catalunya para reivindicar «un impulso definitivo» a este proyecto «estratégico para Salou, el territorio y Cataluña».