Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes pasado a un hombre de 19 años en la Pineda (Vila-seca) como presunto autor de un delito de hurto y otro de robo con fuerza en el interior de un vehículo. Los hechos tuvieron lugar en la zona del camí del Racó, cuando una patrulla del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Vila-seca y Salou recibió el aviso que un individuo estaba forzando el portabicicletas de un turismo.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron dos bicicletas eléctricas en el suelo y recogieron imágenes gravadas por varios testigos con el móvil, donde se podía ver claramente el sospechoso. Este fue reconocido inmediatamente por los agentes, ya que acumula 34 antecedentes policiales y es conocido por delitos similares a la zona.

La búsqueda del fugitivo acabó pocos minutos después cuando los agentes lo localizaron en la plaza del Císter, donde estaba rompiendo el cristal de un coche con una piedra para acceder a su interior. Los mossos lo detuvieron in fraganti y lo acusaron formalmente por los dos delitos.

Imagen del coche que intentó robar al ladrón cuando lo detuvieron.Cedida

Posteriormente, los investigadores consiguieron recuperar y devolver las dos bicicletas sustraídas, valoradas en 7.000 euros, a sus legítimos propietarios, que estaban pasando unos días de vacaciones en la Costa Daurada.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona el sábado pasado.