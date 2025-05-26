Unas 48.000 personas visitan la 13.ª edición de la feria ‘Sabor Salou’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La gastronomía se volvió a volver protagonista este fin de semana en el paseo Jaume I de Salou con una nueva edición de ‘Sabor Salou’. La feria gastronómica se inauguró el viernes con la presencia de la directora a general de Turismo de la Generalitat de Catalunya, Cristina Lagé, y se mantuvo activa hasta ayer tarde.

Este 2025 ha habido 57 estands participantes, donde se han podido conocer las propuestas de 38 expositores. Otro de los rasgos diferenciales de esta edición ha sido el horario ampliado, de doce del mediodía hasta las doce de la noche los tres días, recibiendo una gran respuesta durante cada jornada.

A falta de la confirmación oficial de asistencia, desde la organización esperan haber superado el récord de 47.000 visitantes alcanzado el año pasado y situarse en torno a los 48.000 visitando, consolidándose así como una de las grandes citas del calendario gastronómico. Los responsables también destacan la elevada participación de público internacional, especialmente francés.

Entre las principales novedades de este año, destaca la actividad familiar con el chef Pep Moreno, celebrada ayer y el nuevo Espacio Gastrolab by Makro, que ha ofrecido productos gourmet. Además también ha habido catas de vinos y cervezas, masterclass de cócteles, cocina internacional o música en directo.

Para Pere Granados, alcalde de Salou, este acontecimiento es «una plataforma clave para visibilizar la calidad y la diversidad de nuestra gastronomía, así como el talento y la profesionalidad de los restauradores locales». El alcalde también remarca que «la gastronomía es un activo estratégico para la desestacionalización y la consolidación de un turismo sostenible y de calidad durante todo el año».

La visita de la directora general llegó acompañada del anuncio que Salou representará oficialmente Cataluña como a Región Mundial de la Gastronomía en Vigo. Será durante el acto institucional que tendrá lugar el próximo 1 de julio y a través del chef Pep Moreno, del restaurante Deliranto, galardonado con una estrella Michelin.

«Salou llevará la bandera de lo mejor que tenemos: una cocina de excelencia, reconocida internacionalmente,» afirmaba Lagé. La directora general subrayó que «Salou no sólo es una destinación turística puntera» sino también «un polo gastronómico».

Granados, por su parte, destacó que «es un honor que ser escogido para representar Cataluña en un acontecimiento de tanta relevancia internacional». El alcalde considera que la distinción «reconoce nuestra identidad culinaria y el compromiso de nuestros chefs».

La visita de Lagé formó parte del Gran Tour Gastronómico impulsado por el Govern de Cataluña, que arrancó a FITUR (Madrid) y hará parada en ciudades como San Sebastián, Sevilla o Vigo, con el objetivo de mostrar la riqueza culinaria del país. «Que Salou esté presente no es casualidad, sino la constatación de un liderazgo forjado con años de trabajo», destacaba la directora general.