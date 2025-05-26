Más de 400 personas celebran la Fiesta de la Rosa en Constantí

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La plaza de las Escoles Velles de Constantí fue ayer el punto de encuentro de la militancia socialista del Camp de Tarragona durante la primera Fiesta de la Rosa celebrada en la demarcación. El acontecimiento contó con la participación de más de 400 personas, según la organización, muchos de los representantes del partido en el territorio, alcaldes y alcaldesas.

El acto fue presidido por Fran Morancho, primer secretario del PSC del Camp de Tarragona, quien reivindicó la figura del partido como primera bastante después de un tiempo «donde nos querían muertos y enterrados políticamente». El poniente quiso agradecer a todos los concejales que «han mantenido su fidelidad del PSC en entornos poco respetuosos con la pluralidad democrática» en referencia a los años del procesismo.

El secretario también destacó que «ahora es la hora de las comarcas tarraconenses», apuntando al hecho de que «el Govern de la Generalitat vuelve a creer en el sur de Cataluña». El acto también contó con la presencia del conseller de Deportes, Berni Álvarez, a quien Morancho pidió «seguir por este camino y equilibrar el país y dar respuesta a sus necesidades reales».

Morancho cerró ralentizando a sus compañeros a «ganar las próximas elecciones municipales por el bienestar de la ciudadanía». El secretario afirma que al partido «no queremos ni nos podemos conformar con la segunda posición» y pide «hegemonía» en las comarcas de Tarragona.