Susto de madrugada en Torredembarra por un incendio de vivienda

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un incendio en una vivienda de Torredembarra ha movilizado este sábado por la mañana cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. El aviso se ha recibido a las 4.35 horas, y alertaba de un incendio en un edificio de planta baja y dos pisos. Cuando los efectivos han llegado al lugar, las cinco personas que había en el interior ya estaban en el exterior del edificio.

Los Bomberos han constatado presencia de olor de humo y, al inspeccionar el inmueble, han localizado el fuego en la cocina de la planta baja. El incendio se ha podido extinguir a las 5 horas y, acto seguido, se ha procedido a ventilar la vivienda y revisar la instalación.

Una vez finalizadas las tareas de ventilación, las lecturas de monóxido de carbono han resultado negativas y los residentes han podido volver con seguridad a casa. Los Bomberos también han saneado la instalación de la cocina afectada.