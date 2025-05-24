Detenido por agredir su pareja con un objeto cortante en el arcén de la carretera en Perafort

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado por la mañana a un hombre por agredir su pareja con un objeto cortante en Perafort. El atacante, de 43 años, ha sido retenido por varias personas en un arcén de la TV-2231 hasta la llegada de la policía catalana.

Los hechos se han producido por los alrededores de las 11.00 horas cuando los Mossos han recibido el aviso de unos testigos que afirmaban que a la altura del kilómetro 5 de la TV-2231 -junto al cruce con la N-240- había un hombre que estaba agrediendo con violencia a una mujer.

Al llegar al lugar, los agentes han comprobado que varias personas estaban reteniendo al autor de la agresión, que ha quedado arrestado por un presunto delito de violencia de género.

A su vez, la mujer agredida ha sido atendida por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y ha sido trasladada al Hospital Joan XXIII de Tarragona con heridas de diversa consideración, pero que no hacen temer por su vida, según ha detallado el Diari de Tarragona.