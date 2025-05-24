El documento pone en valor este proyecto como una «oportunidad única para la desestacionalización del turismo»Ayuntamiento de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Consejo de Marca del Patronato Municipal de Turismo de Salou (PMT) - del cual forman parte representantes del sector turístico local - ha aprobado por unanimidad de los asistentes un Manifiesto de apoyo a la implantación del proyecto turístico de Hard Rock Entertainment World y al desarrollo urbanístico vinculado al Centro Recreativo y Turístico (CRT).

El documento pone en valor este proyecto como una «oportunidad única para la desestacionalización del turismo, la diversificación de la oferta y la creación de puestos de trabajo». Además, se destaca su «potencial por reforzar la competitividad y la resiliencia del sector turístico a través de la incorporación de nuevos segmentos y experiencias de ocio».

El Manifiesto insiste en la necesidad «de aprobar de manera definitiva el Plan Director Urbanístico (PDU) de reordenación del CRT», paso indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible —económico, social y ambiental— del proyecto. Asimismo, se hace un llamamiento a la Generalitat de Catalunya y a los grupos parlamentarios para que «actúen con responsabilidad, velando por los intereses generales del territorio.»

Finalmente, el Consejo de Marca acuerda trasladar este manifiesto al presidente de la Generalitat, a las conselleries de Economía y de Empresa, y a los grupos políticos del Parlament de Catalunya, reivindicando un «impulso, definitivo» para desencallar un proyecto considerado «estratégico para el futuro de Salou, del territorio y de Cataluña».