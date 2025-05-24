Diari Més

El Consejo de Marca de Salou aprueba por unanimidad un manifiesto de apoyo al Hard Rock

El Patronato de Turismo y el sector local reclaman a la Generalitat que apruebe el PDU para desencallar el proyecto

El documento pone en valor este proyecto como una «oportunidad única para la desestacionalización del turismo»

El documento pone en valor este proyecto como una «oportunidad única para la desestacionalización del turismo»

El Consejo de Marca del Patronato Municipal de Turismo de Salou (PMT) - del cual forman parte representantes del sector turístico local - ha aprobado por unanimidad de los asistentes un Manifiesto de apoyo a la implantación del proyecto turístico de Hard Rock Entertainment World y al desarrollo urbanístico vinculado al Centro Recreativo y Turístico (CRT).

El documento pone en valor este proyecto como una «oportunidad única para la desestacionalización del turismo, la diversificación de la oferta y la creación de puestos de trabajo». Además, se destaca su «potencial por reforzar la competitividad y la resiliencia del sector turístico a través de la incorporación de nuevos segmentos y experiencias de ocio».

El Manifiesto insiste en la necesidad «de aprobar de manera definitiva el Plan Director Urbanístico (PDU) de reordenación del CRT», paso indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible —económico, social y ambiental— del proyecto. Asimismo, se hace un llamamiento a la Generalitat de Catalunya y a los grupos parlamentarios para que «actúen con responsabilidad, velando por los intereses generales del territorio.»

Finalmente, el Consejo de Marca acuerda trasladar este manifiesto al presidente de la Generalitat, a las conselleries de Economía y de Empresa, y a los grupos políticos del Parlament de Catalunya, reivindicando un «impulso, definitivo» para desencallar un proyecto considerado «estratégico para el futuro de Salou, del territorio y de Cataluña».

