Detenida la extrabajadora de un centro geriátrico de Salou por estafar más de 40.000 euros a un residente

La detenida sustrajo la tarjeta bancaria de la habitación del paciente que se encontraba en un estado muy frágil de salud.Mossos d'Esquadra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona detuvieron ayer en l'Aleixar a una mujer de 32 años, como presunta autora de un delito de estafa bancaria.

La investigación se inició en abril de 2023 a raíz de la denuncia de unos familiares de la víctima que manifestaron que alguien había sustraído una gran cantidad de dinero de la cuenta de su tío.

En este sentido, los familiares explicaron que recibieron una llamada del centro reclamándoles el ingreso de la mensualidad de la residencia. Este hecho los alertó dado que el hombre disponía de una cantidad de dinero suficiente al banco para hacer frente al pago.

Entonces, constataron que en los últimos siete meses se habían producido numerosos cargos en la cuenta y reintegros en efectivo. Ante estos hechos, la Unidad de Investigación de Tarragona asumió el caso.

De la investigación se desprende que los Mossos d'Esquadra pudieron identificar a la autora a raíz del rastro que dejó a la hora de realizar las compras virtuales.

Por todo eso, los Mossos d'Esquadra pudieron relacionar la estafa con una extrabajadora del centro la cual tenía acceso a las habitaciones de los pacientes y que actualmente no presta servicio.

Con todos los indicios incriminatorios y pruebas recopiladas, agentes de la Unidad de Investigación detuvieron a una mujer en l'Aleixar por la estafa bancaria continuada. La detenida pasó ayer a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de Reus.