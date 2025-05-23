El aumento del turismo hace crecer también la basura en Torredembarra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra afirma que durante esta Semana Santa se han recogido 230 toneladas de residuos, y eso implica un 31% más que el mismo periodo durante la temporada baja. Desde el consistorio apuntan que este incremento se debe a «el importante aumento de población que se vive en el municipio» durante los periodos vacacionales.

Con respecto al tipo de residuos, el 77,62% corresponde a la fracción de resto mientras que el 22,38% restante se reparte entre las fracciones de orgánica, papel y cartón, envases, cristal, poda y voluminosos. La corporación municipal consideran que el elevado porcentaje de resto obliga a «seguir avanzando en la separación selectiva», ya que esta es la fracción con un coste de tratamiento más elevado y menos eficiente desde el punto de vista medioambiental.

Por lo que hace al servicio de recogida puerta a puerta, implementado en varias calles del municipio, al Ayuntamiento hace una valoración positiva. El consistorio asegura que «a pesar del aumento sustancial de la actividad se ha respondido correctamente». Sin embargo, se detectaron algunas incidencias, pero estas se han dado en los puntos habituales. Para el consistorio, eso demuestra que la ciudadanía se ha adaptado correctamente al sistema y la mayoría cumple el calendario y lleva a cabo la separación de residuos.

A pesar de la buena valoración, el Ayuntamiento de Torredembarra señala que todavía hay conductas incívicas en el tratamiento de la basura, entre las cuales destaca el abandono de voluminosos fuera de los días o puntos permitidos y al uso inadecuado de las papeleras o contenedores. Por este motivo, el consistorio ya prepara una campaña de concienciación sobre la responsabilidad compartida y el respeto por el espacio público. Durante los nueve días de la Semana Santa el Ayuntamiento gestionó un total de 31 incidencias, principalmente relacionadas con suciedad en la vía pública, papeleras mal utilizadas, vertidos incontrolados y excrementos de perros.

Recogida comercial

Uno de los puntos destacados del dispositivo de limpieza de Semana Santa a Torredembarra ha sido la recogida comercial extraordinaria en la fachada marítima, que se pudo llevar a cabo gracias a «un trabajo previo de coordinación y a una actualización de la base de datos de establecimientos comerciales». También se ha desplegado una campaña informativa a través de las redes sociales, la aplicación ‘Viu La Torre’ y el canal de WhatsApp de Comercio Local, para mantener una comunicación directa con los establecimientos. Durante estos días, también se realizó una limpieza intensiva de 136 contenedores comerciales.