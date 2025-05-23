Arranca una nueva ‘Sabor Salou’ con horario ampliado y un nuevo espacio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou celebra este fin de semana la 13.ª edición de Sabor Salou, una de las ferias gastronómicas al aire libre más consolidadas y multitudinarias del territorio. La inauguración oficial tendrá lugar hoy a las 19.30 horas, y contará con la presencia de la directora general de Turismo de la Generalitat de Cataluña, Cristina Lagé, del alcalde de Salou, Pere Granados y del concejal de Dinamización Económica, Hèctor Maiquez.

La feria, ubicada en el primer tramo del paseo Jaume I, se alargará hasta el domingo 25 de mayo y reunirá a un total de 38 expositores con 57 estands dedicados a la gastronomía, la restauración y los productos gourmet. Esta edición incorpora importantes novedades, como el Espacio Gastrolab by Makro, un escenario con showcookings, catas y talleres familiares durante todo el fin de semana.

Entre los momentos más destacados de la programación, hay que mencionar la participación del chef con Estrella Michelin Pep Moreno, que el domingo ofrecerá un taller bajo el lema «Volvemos a cocinar en casa. Es un acto de amor puro», con recetas sencillas pensadas para cocinar en familia. También se contará con la colaboración de entidades como el Institut Català del Vi (INCAVI), Valira, Royal Bliss, Medius Kolorus o Escencia Capital Partners.

La feria amplía este año su horario y estará abierta de 12 del mediodía en 12 de la noche los tres días, con una programación variada y transversal. El programa incluye talleres infantiles de decoración de galletas y creación de pizzas, catas de cavas, vinos y cervezas, demostraciones de cocina internacional y sesiones musicales en directo, entre otros.

Sabor Salou quiere ofrecer una experiencia completa para todos los públicos y perfiles de visitantes, desde familias en parejas, grupos de amigos y también personas mayores, con una oferta adaptada a diferentes horarios, sabores y ritmos de participación. Además, se ha diseñado un espacio ferial claramente estructurado en zonas diferenciadas —zona de espectáculos, zona de gastronomía, zona infantil y chill-out- con el fin de garantizar el confort y la convivencia con el entorno.

La feria también incluye actividades de gran formato como las degustaciones populares de paella y fideuada, masterclass de cócteles como el Pisco Sour o el Mojito, espectáculos de calle con gigantes, batucadas y animación itinerante, y un espacio infantil con juegos gigantes, maquillaje y talleres creativos.

Durante la última edición, el acontecimiento batió su récord de asistencia con más de 45.000 visitantes de todo el estado español y unas 75.000 degustaciones repartidas, consolidándose así como una de las citas más destacadas en el calendario gastronómico de la Costa Daurada.