Los jugadores del Barça se divierten en PortAventura World

Los jugadores del FC Barcelona disfrutaron ayer por la noche del parque temático PortAventura World en exclusiva para continuar la celebración de los títulos de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Los miembros del equipo se desplazaron a la Costa Daurada para subir a las míticas atracciones como el Furius Bacó o el Dragon Khan.

Algunos de los futbolistas han compartido imágenes de la jornada lúdica a través de sus redes sociales. Uno de ellos ha sido Gavi, que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram un vídeo con Lamine Yamal subidos al Furious Baco de Mediterránea.

El uruguayo Araujo también ha publicado en sus redes sociales un vídeo disfrutando del Shambhala, la montaña rusa más alta y con la caída libre más larga de PortAventura World.

En total unas 150 personas entre jugadores, familiares y staff del primer equipo han pasado un buen rato y carcajadas en el parque temático del Camp de Tarragona en exclusividad.

La plantilla del Futbol Club Barcelona en la Plaza Imperial de China con el Dragon Khan y Shambhala de fondo.PortAventura World

La jornada concluyó con una cena exclusiva al restaurando Racó de Mar, situado en la zona de Mediterránea, como colofón de una experiencia inolvidable que combinó emoción, entretenimiento y ambiente familiar. La visita tuvo lugar una vez finalizada la jornada de apertura al público, garantizando un entorno reservado y personalizado para el equipo.

Antes de la visita, los jugadores se desplazaron a PortAventura Dreams Village, el espacio solidario de la Fundación PortAventura que acoge a niños y niñas con enfermedades graves y a sus familias durante periodos de recuperación. El gesto fue recibido con gran entusiasmo por los pequeños, que vivieron un momento especialmente emocionante durante su estancia en el village.

Esta celebración simboliza la unión entre PortAventura World y el deporte de alto nivel, en un año clave para el resort, que conmemora tres décadas como referente europeo del entretenimiento y destino intergeneracional de millones de visitantes.