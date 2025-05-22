Aplazan el juicio por los disturbios a raíz de la muerte de un mantero en Salou en agosto de 2015

Un abogado y dos de los acusados de provocar disturbios en Salou el 11 de agosto de 2015 a raíz de la muerte de un mantero durante el inicio del juicio celebrado en la Audiencia de Tarragona.ACN

El juicio contra catorce personas acusadas de provocar disturbios en Salou el 11 de agosto de 2015 a raíz de la muerte de un mantero senegalés ha quedado aplazado. Empezó el lunes con las declaraciones de la mayoría de los investigados, los cuales reconocieron los hechos, y este jueves se ha celebrado, de momento, la última vista.

Según fuentes consultadas por ACN, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Tarragona decidirá en las próximas semanas la nueva fecha para reanudar las sesiones. La intención de las magistradas es que el juicio se celebre cuanto antes mejor, sin embargo, una de las posibles fechas podría ser enero de 2026. En la primera jornada, las defensas negociaron un acuerdo con Fiscalía que no se materializó porque uno de los investigados lo rechazó, ya que aseguró que no participó en la protesta.

El ministerio público pide penas de prisión de entre 8 y 15 años por los delitos de desórdenes públicos con instrumentos peligrosos, de atentado contra la autoridad, de daños de bienes, lesiones con instrumento peligroso, así como uno de daños en bienes de dominio público, vías férreas y tránsito rodado. Hay cuatro personas declaradas en rebeldía.