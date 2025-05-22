Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un camión trailer ha sufrido un accidente esta tarde en la autopista AP-7, en el acceso dirección norte de la autopista a Torredembarra, después de chocar contra la media. El incidente ha tenido lugar poco antes de las 16 h en el punto kilométrico 233 en sentido norte (dirección Barcelona) y ha provocado importantes afectaciones al tráfico, con colas de hasta 7 kilómetros.

Según ha informado el Diari de Tarragona las primeras informaciones, el conductor del camión habría sufrido un desmayo al volante, hecho que ha provocado la pérdida de control del vehículo y el impacto contra la media de separación. Afortunadamente, ningún otro vehículo se ha visto implicado en el accidente.

Los servicios de emergencia han activado un dispositivo rápido: los Mossos d'Esquadra han cortado el carril izquierdo para facilitar el acceso del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha atendido el camionero en el mismo lugar de los hechos. El estado de salud del conductor no ha trascendido todavía.

Paralelamente, otro punto conflictivo en la AP-7 se encuentra en sentido sur, a la altura del kilómetro 280, en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, donde la retirada de un vehículo accidentado el pasado 16 de mayo también está generando retenciones de un kilómetro aproximadamente.