El director de la prisión de Mas d'Enric, Jordi Pons, ha dejado el cargo para asumir la dirección del centro penitenciario de Brians 1. Fuentes del Departamento de Justicia han confirmado a la ACN los cambios en las direcciones de los dos centros después de que este martes se hiciera público el relevo del actual director de Brians 1, Jordi Fustagueras.

Por ahora, se desconoce quién será el sustituto de Pons en el centro penitenciario del Catllar, ya que el proceso de valoración de las candidaturas todavía no está cerrado. Según las mismas fuentes, los relevos en Brians 1 y Mas d'Enric responden a procesos ordinarios de «mejora organizativa en unas organizaciones complejas».

Con todo, según ha adelantado el Diari de Tarragona, Nico Barnés relevará Pones en Mas d'Enric.