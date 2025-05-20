El Festival GLAÇ vuelve este junio en el Catllar con una edición 100% femenina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Catllar se prepara para acoger, del 27 al 29 de junio, la segunda edición del Festival GLAÇ, que se consolida como el festival de canción de autor del Baix Gaià y apuesta este año por una programación íntegramente femenina. Con actuaciones de Meritxell Neddermann, BRU, Patricia Atzur y Au Rora, el festival reafirma su compromiso con el talento emergente y la cultura de proximidad.

Organizado por el Ayuntamiento del Catllar y la asociación LaCatllerenca, con la dirección artística de Ferran Rull i Pol Segarra y Carré, el Festival GLAÇ nace con la voluntad de reivindicar la música de autor desde una mirada íntima y arraigada en el territorio. Con escenarios singulares como el Pou de Glaç y, como novedad de esta edición, la terraza del Castillo, el festival ofrece un entorno único donde disfrutar de la música en directo con aforos reducidos y una atmósfera cuidada.

La programación arrancará el viernes 27 con la actuación de Ave Rora, continuará el sábado 28 con la cantautora Meritxell Neddermann como cabeza de cartel en el escenario del Castillo —acompañada por BRU como telonera—, y cerrará el domingo 29 con Patricia Atzur. Todas las propuestas comparten un mismo hilo conductor: la apuesta por la calidad artística, la autenticidad y la voz de las mujeres dentro del panorama musical actual.

La edición 2025 incorpora también la colaboración de la bodega Cercado Montblanc, sumando el vino como elemento que refuerza el vínculo entre cultura, territorio y experiencia sensorial. El cartel de este año es obra del artista gráfico Concomito, que ha aportado una imagen visual fresca y contemporánea en el festival.

Les entradas ya están disponibles en los canales oficiales del Festival GLAÇ y a la plataforma Entràpolis. Una cita musical para descubrir, vivir y sentir el territorio con todos los sentidos.