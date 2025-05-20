Empiezan las obras de la nueva subestación Francolí para dar servicio a la industria química

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Red Eléctrica ha empezado esta semana la construcción de la nueva subestación Francolí, de 220 kV. Según ha informado la compañía, el objetivo del equipamiento es «facilitar el desarrollo industrial y la descarbonización del sector petroquímico de Tarragona». La infraestructura permitirá el acceso de grandes consumidores que se conectarán directamente a la red de transporte. Habrá tres puntos de conexión para empresas del polígono químico norte con consumos elevados.

La nueva subestación se construye en Vilallonga del Camp (Tarragonès) al límite con el Morell y conectará con la línea de 220 kV del Morell-Perafort. La inversión es de 6 millones de euros y se espera que esté terminada a finales de año.