Equipamientos
La ACA inicia la remodelación de la estación de bombeo de la depuradora de Torredembarra
La inversión en esta actuación supera los 1,7 millones de euros
La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha iniciado las obras de remodelación de la estación de bombeo general y bombeo del emisario de la estación depuradora de aguas residuales de Torredembarra, en el término municipal de Torredembarra, a la comarca del Tarragonès. Esta actuación comporta la rehabilitación de la obra civil existente, la renovación de los equipos de impulsión y de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, así como la incorporación de un sistema de desbaste. Los trabajos, adjudicados por concurso público a la empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., tendrán una duración de 7 meses, con una inversión de 1.758.254,74 € (IVA no incluido).