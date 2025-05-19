Familias de todo tipo se encuentran en Salou para celebrar la diversidad

Una familia participando en el taller de estructuras de arena en la playa de Ponent de SalouTjerk van der Meulen

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

«Queremos demostrar que las familias diversas estamos presentes y existimos», esta es la principal premisa de la Asociación de Familias LGTBI de Cataluña (FLG) en palabras de su presidenta, Carla Álvarez. Ayer casi 200 miembros de la entidad se dieron cita en Salou para conmemorar el Día de las Familias.

«El día de Padre y de la Madre no representa realidades como la nuestra», reivindica Álvarez, quien también señala la «falta de derechos» que tienen las familias LGTBI ante el resto. Precisamente, la jornada inició con la lectura de un manifiesto denuncia del incremento de los discursos de odio y las agresiones, las trabas administrativas para inscribir a criaturas en el Registro Civil o la falta de una educación inclusiva en la diversidad familiar.

Eso sí, la mayor parte del día estuvo marcada por un componente lúdico, donde unas 50 criaturas pudieron disfrutar de un viaje en ferri y un taller de figuras de arena, entre otros. «Es muy positivo que nuestros hijos e hijas puedan conocer a otros que también tengan dos madres», señalaba la Patricia, a una de las participantes en la jornada.

Ella llegó a Barcelona del País Vasco con su mujer, que es polaca, poco antes del nacimiento de su hija. Patrícia destaca que la asociación lo ha ayudado también a «conocer a otras familias del colectivo con quien crear comunidad».

Una de estas nuevas amistades es el Mireck, también polaco, quien apunta que «en las escuelas no hay todavía mucha diversidad familiar» y ve en jornadas como estas una oportunidad a fin de que «no lo vean como algo extraño». Si bien el Mireck asegura que no ha tenido «ningún problema» en el centro educativo, sí que considera muy relevante «hacer pedagogía» para que los niños entiendan las diversidades familiares que existen.

La FLG, con más de 700 personas asociadas, es una de las entidades más grandes de este tipo en el estado español. Desde hace años, celebran este acontecimiento en diferentes puntos del territorio catalán para darse a conocer. Según su presidenta, Salou recibió esta propuesta «con los brazos abiertos». Álvarez valora muy positivamente «que las instituciones públicas se involucren» con su tarea.

Les palabras de Álvarez coinciden con las de Júlia Gómez, concejala de Igualdad de Salou, quien afianza que esta «es una ciudad de acogida, abierta y respetuosa con la diversidad». Para Gómez, iniciativas como esta «contribuyen a construir una sociedad más justa, integradora y cohesionada».

Una destinación abierta

La celebración del Día de las Familias Diversas es sólo uno de los actos que acogerá Salou este año en materia de turismo ‘gay-friendly’. Este mes de junio también tendrá lugar la ‘Proud of Salou’, la primera fiesta de celebración del Orgullo en el municipio. Por otra parte, en mayo del 2026 está previsto Encuentro Familiar Nacional, un acto similar al de ayer, pero con representación de todo el estado, donde se espera la visita de unas 600 personas.

Recientemente, el hotel Blaumar fue el primero de Salou en recibir el certificado ‘Queer Destination’, que reconoce en empresas turísticas formadas en materia LGTB. Desde el consistorio quieren dar apoyo al sector privado para aumentar estos sellos.