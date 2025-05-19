Empieza el corte para adecuar la A-27 entre la Pobla y Constantí

Un turismo avanzando a un camión al A-27 a la altura de la Pobla de Mafumet, en el tramo que hoy se cortaráGoogle Maps

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Hoy empiezan las obras de mejora del asfaltado de la autovía A-27 a su paso por Constantí y la Pobla de Mafumet. Por este motivo, desde las 20 horas se producirá un corte en la calzada derecha entre los puntos quilométricos 6 y 9. El tráfico se desviará por la calzada de la izquierda, la cual quedará inhabilitada para el doble sentido de la circulación.

Estos sueño unos trabajos largamente reivindicados por el sector de los transportistas y los usuarios de esta vía. Ahora, el Ministerio de Transportes ha incluido la adecuación en un contrato global de mantenimiento de carreteras con un valor de 15,3 millones de euros. La previsión es que las obras, y consecuentemente el corte de la vía, se alarguen hasta el próximo 9 de junio.

Según los cálculos de la Federación Empresarial de Autotransporte de Tarragona (FEAT), más de 3.000 camiones pasan cada día por esta carretera, ya que supone la principal conexión entre el Puerto de Tarragona y el polo industrial de Tarragonés.

A esta cifra se le tendría que sumar el paso de centenares de turismos, un tráfico que se ha visto aumentado desde la apertura del túnel del Coll de l'Illa.

El paso continuado de vehículos pesados había propiciado un pavimento desgastado y lleno de baches. Este hecho comportó incluso una señalización que obligaba a reducir la velocidad en este tramo. Desde la FEAT habían denunciado reiteradamente el «peligro la seguridad y comodidad» de los vehículos en esta vía.

Más de 15 MEUR en Tarragona

El Ministerio de Transportes está abordando las labores de mantenimiento preventivo y mejora del firme de 1.516 km de carreteras convencionales de todo el estado, incluyendo algunas autopistas y autovías.

Para eso, se licitaron tres contratos divididos en un total de 25 lotes. Los trabajos que empiezan hoy se enmarcan en el lote 4 del contrato licitado para las comunidades de Aragón, Cataluña, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, con un presupuesto de licitación de 90,6 millones de euros (IVA incluido).

En Cataluña, este lote dedicará un presupuesto de 15,3 millones y se actuará en las carreteras tarraconenses A-27, A-7N, AP-2, AP-7, N-235, N-240, N-240A, N-340, N-340A, N-42, N-420A y T-11. La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el cual este Ministerio ha invertido 118,59 millones de euros desde el 2018 en Tarragona.