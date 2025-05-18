Una pelea con arma blanca en el Pinar deja a un herido grave

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una pelea con arma blanca ha dejado a un hombre herido grave esta madrugada en la zona de ocio nocturno de la Pineda. Los hechos han tenido lugar hacia las 2.30 h, en el marco de una disputa que ha ido subiendo de tono hasta derivar en una agresión con arma blanca, según fuentes policiales.

Al llegar al lugar de los hechos, los Mossos d'Esquadra han localizado a un hombre que presentaba varias heridas de arma blanca. La víctima ha sido atendida por los Sistema de Emergencias Médicas y trasladada de urgencia en el Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde se encuentra ingresada en estado grave.

El presunto agresor, un hombre de 28 años con antecedentes, ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra. La policía mantiene abierta la investigación para aclarar las circunstancias del incidente.