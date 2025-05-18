El nuevo 'souvenir' de Salou que rompe stereotipos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El libreto Salou, Un mar de Cultura, de Muntsa Sucarrats (Olesa de Montserrat, 1984) ha sido el souvenir ganador de la primera edición del Premio SouvenirART, convocado por la Cátedra de Innovación e Investigación Turística Salou-Costa Daurada, con la colaboración de la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Salou.

El souvenir premiado ha sido seleccionado, por unanimidad, para abordar de manera creativa y original la identidad de la destinación salouense. Se trata de un formato pequeño, tangible y accesible y permite recordar la capital de la Costa Daurada de manera artística, transmitiendo su historia y la cultura, de forma activa.

El acto de la entrega del premio ha tenido lugar este viernes en el pasillo del TAS, donde se ha inaugurado, además, la exposición de las 51 imágenes relativas a los souvenirs que han ideado todos los artistas, artesanos y diseñadores participantes.

Una presentación que ha contado con la asistencia del vicepresidente del Patronato Municipal de Turismo, Hèctor Maiquez; la directora de la Cátedra de Innovación e Investigación Turística Salou-Costa Daurada, Marta Nel·lo; Noemí Rabassa, profesora de Marketing Turístico e investigadora de la Cátedra de Innovación e Investigación Turística Salou Costa-Daurada, comisaria de la exposición; la artista multidisciplinar, Fina Veciana; y la concejala de Servicios Culturales y Enseñanza del Ayuntamiento de Salou, Julia Gómez.

El vicepresidente del Patronato de Turismo, Hèctor Maiquez, ha puesto en valor la importancia de Salou como «una de las principales destinaciones turísticas de Cataluña» y ha dicho que «es mucho más que sol y playa». Una de las tareas de la Cátedra universitaria es «redefinir el turismo, actividad que genera debate, y que hay que hacer con rigor». Maiquez ha definido el souvenir como una «extensión de la experiencia turística de nuestros visitantes».

Por su parte, Marta Nel·lo ha agradecido la «buena acogida e implicación que ha tenido el concurso», como reto, y ha enfatizado el sentido de los souvenirs, que «representan y enlazan con la imagen actual de la destinación y la que se quiere proyectar».

Finalmente, la comisaria de la exposición, profesora e investigadora Noemí Rabassa, ha dicho que el souvenir «encapsula la esencia de la destinación» y ha puesto en valor la tarea de artistas, artesanos y diseñadores, además de hacer público el nombre de la ganadora.

Por otra parte, Muntsa Sucarrats es diseñadora gráfica y directora de arte y hace más de quince años que trabaja en el ámbito de la comunicación y la publicidad, desarrollando proyectos para empresas, instituciones y entidades culturales. Actualmente, vive en Barcelona y estudia grado de Artes en la UOC, donde amplía sus conocimientos artísticos.

Su idea creativa y versátil la ha plasmado en un libreto donde se pueda mostrar el patrimonio, la cultura, la historia y las tradiciones de Salou, lugares emblemáticos, símbolos culturales como los gigantes, con ilustraciones de estilo naïf y colores suaves y mediterráneos, como los azules y los terrosos, reflejando la calidez de Salou, según sus propias palabras.

El jurado calificador ha sido David Places, responsable de Internacionalización y Cultura del Área de Artesanía del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda, del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya; Jordi Tresseres, director del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural y Consultord'UNESCO en Cultura, Turismo y Desarrollo sostenible; Fina Veciana, artista multidisciplinar; Natàlia Balido, técnica de Promoción Turística del Patronato Municipal de Turismo de Salou; y Noemí Rabassa, profesora de Marketing Turístico e investigadora de la Cátedra de Innovación e Investigación y Turismo de la URV.