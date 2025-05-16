La próxima semana se iniciarán las obras de mejora de la A-27 entre Constantí y la Pobla de Mafumet

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará a partir de la semana que viene las obras de mejora del firme de la autovía A-27 en la suya paso por los municipios de Constantí (km 6) y Pobla de Mafumet (km 9), en Tarragona. Los trabajos se enmarcan en un contrato de conservación que tiene una inversión de 15,3 millones de euros (IVA incluido).

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde las 20 h del próximo lunes 19 de mayo, se producirá el corte de la calzada derecha de la citada vía en dirección Pobla de Mafumet, desde el km 6,150 en el 9,330, desviándose el tráfico en la calzada izquierda, la cual quedará habilitada para doble sentido de circulación. Está previsto que estos trabajos se prolonguen hasta el 9 de junio del 2025.