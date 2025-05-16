«En el Dragon Khan todos cerramos los ojos un rato»

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La ONCE ha querido sumarse también a la conmemoración de los 30 años de PortAventura World. Ayer, la asociación presentó un cupón especial, que se celebrará este 1 de junio, con una de las imágenes más icónicas del parque, las siluetas del Dragon Khan y el Shambala. «Tres décadas no se cumplen cada día», afirmaba Enric Botí, delegado territorial de la ONCE en Cataluña. Esta será la primera ocasión en que las dos entidades hacen una colaboración como esta.

«Este es un lugar especial para todo el mundo, y también para las personas ciegas», remarcaba Botí. Para probarlo, quince usuarios con discapacidad visual y sus acompañantes asistieron ayer a la presentación del cupón y la ONCE ha querido sumarse también a la conmemoración de los treinta años de PortAventura. Ayer, la asociación presentó un cupón especial, que se celebrará este 1 de junio, con una de las imágenes más icónicas del parque, las siluetas del Dragon Khan y el Shambala.

Una quincena de personas ciegas han disfrutado del Dragon Khan durante la presentación del cupón de la ONCE, dedicado al 30 aniversario del parque.Cedida

Eso sí, muchos de ellos no subían por primera vez. Este es el caso de Maria Dolors Espinós, que hace más de 25 años que es abonada en el parque. Su discapacidad nunca ha sido un impedimento para disfrutar de las emociones fuertes, al contrario, sino que su mayor problema es encontrar a un acompañante para subir a las diversas atracciones. «Mi marido se queda abajo porque tiene miedo, tengo que ponerme en la cola para encontrar a alguien que quiera venir conmigo». Con respecto al Dragon Khan, destaca la «sensación de no saber hacia dónde vas». «Es como si estuvieras dentro de una lavadora», afirmaba entre risas.

Otros usuarios, como Verónica González, sí que se estrenaron ayer por primera vez. Ella llegó hace dos años de Argentina y describe como «increíble» las sensaciones que le produjo la atracción. «Ya tengo ganas de volver y probarlas todas», apuntaba. Lo podrá hacer de aquí poco, ya que el día 31 de mayo más de un millar de usuarios de la ONCE visitarán el parque.

Un caso curioso es también el de la Rafaela Pérez, que visitó en su inauguración, ahora hace treinta años. Desde entonces no había vuelto a subir al Dragon Khan, porque se sintió «mareada» la primera vez. No obstante, en esta segunda experiencia lo ha encontrado «mucho más divertido». Ahora, se muestra dispuesta a volver. «Todos queríamos que nos dieran otra vuelta», afirma.

PortAventura ya hace tiempo que trabaja con el fin de estar abiertos a todo el mundo y ahora está dispuesto a dar un paso más. De la mano de la ONCE, la empresa ha arrancado una auditora para mejorar su accesibilidad. Fernando Aldecoa, director general de PortAventura, reitera que «las experiencias inolvidables tienen que ser para todo el mundo».

En esta línea destaca como la montaña rusa de Uncharted, la última en estrenarse, es la primera que permite el acceso a personas con silla de ruedas. Aldecoa explica que el estudio permitirá disponer de un plan de mejora que «permita la mejora conjunta».

El cupón conmemorativo ya está en venta y tiene un premio mayor de 300.000 euros al contado y 5.000 euros en el mes durante veinte años. Se imprimirán más de cinco millones de boletos que darán vueltas por todo el estado a través de los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE.