PortAventura World, protagonista del cupón de la ONCE por su 30 aniversario

Una quincena de personas ciegas han disfrutado del Dragon Khan durante la presentación del cupón del ONCE, dedicado al 30 aniversario del parque.Cedida

La ONCE dedicará el próximo domingo 1 de junio su cupón del Sueldazo del Fin de Semana a PortAventura World por su 30 aniversario. Cinco millones y medio cupones difundirán las tres décadas del reconocido parque temático de la Costa Daurada.

Durante el acto de presentación del cupón, Enric Botí, delegado de la ONCE en Cataluña, y Fran Sánchez, director de la ONCE en Reus, han entregado a Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World, una imagen enmarcada de este cupón. Les han acompañado Rafi Pérez, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Cataluña; y un grupo de 15 personas ciegas.

«PortAventura World es un espacio de ilusión y lo es también la ONCE, que ayuda a poner luz a la oscuridad. El cupón es nuestro mejor papel, que representa la solidaridad y la confianza en que recibimos diariamente de la ciudadanía por nuestra lotería responsable, social y segura», sostiene Enric Botí, delegado de la ONCE en Cataluña.

Por su parte, Fernando Aldecoa ha destacado que «celebrar 30 años es mucho más que celebrar una cifra: es reafirmar nuestro compromiso de crear experiencias emocionantes, accesibles e inclusivas. Esta colaboración con la ONCE representa los valores que nos mueven como compañía B Corp: generar impacto positivo en las personas y en el entorno».

El grupo de 15 personas ciegas y sus acompañantes han subido «a ciegas» al Dragon Khan, uno de los emblemas de PortAventura y de todos los parques temáticos del país. «La ilusión nos iguala a todo el mundo. Hoy la solidaridad ha dado vueltas en el aire con el corazón en un puño en esta atracción que nos ha hecho vibrar. Nos ha gustado mucho acompañar a PortAventura World en este camino de emociones. Ha sido una experiencia sensorial imborrable», destacó Botí.

El Sueldazo del Fin de Stmana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos en un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, en otros cuatro cupones.