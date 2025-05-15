Inaugurada la nueva depuradora de aguas residuales de la Nou de Gaià

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La nueva depuradora de aguas residuales de la Nou de Gaià se ha inaugurado este jueves. El equipamiento ha supuesto una inversión de unos 2 millones de euros y garantizará las necesidades de saneamiento actuales y futuras. Dará servicio a más de 600 habitantes y se ha diseñado teniendo en cuenta el incremento de población que se produce en los meses de verano. Tiene una capacidad de tratamiento de 204 m3/dia, equivaliendo a una población de 1.361 habitantes.

La nueva depuradora sustituye la actual red de saneamiento del municipio, un hecho que mejorará la gestión de las aguas residuales y la calidad del agua en la cuenca del río Gaià, concretamente en el torrente de Serralta.

Actualmente hay 568 depuradoras en servicio en Cataluña, que garantizan el saneamiento del 97,4% de la población. Con respecto a la comarca del Tarragonès, esta cuenta con 15 depuradoras en servicio, que garantizan las necesidades de saneamiento de más del 96,8% de la población de la comarca.