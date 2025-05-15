El FIC-CAT proyectará 78 producciones con 28 estrenos mundiales

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La 17.ª edición del FIC-CAT proyectará 28 estrenos mundiales del 31 de mayo al 7 de junio. El documental El negre té nom, de Fèlix Colomer, una producción de 3Cat y Producciones del KO es una de ellas, así como la película inaugural, La invasió dels bàrbars, de Vicent Monsonís o la comedia de personajes de Guillem Miró, Mario.

Este año, se han programado 78 producciones en la sección oficial de competición, entre las cuales hay 6 largometrajes, 6 documentales, 15 cortos, 21 videoclips, 20 centros educativos y 10 Concurso Joven. Todos ellos se podrán ver Teatro del Casino Municipal de Roda de Berà. Además, el festival creará una plataforma de contenidos educativos para impulsar el audiovisual en catalán en las aulas.